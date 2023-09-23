Врачи продолжают бороться за сохранение левой руки Костомарова

Врачи до сих пор продолжают борьбу за сохранение левой руки фигуриста Романа Костомарова. Об этом в эфире НТВ сообщила его супруга Оксана Домнина.

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Она рассказала, что медики сразу решили ампутировать правую руку, потому что спасти ее было невозможно. Последствия болезни до сих пор угрожают и левой руке.

«За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», - сказала Домнина.

Домнина добавила, что лечащие врачи считают чудом спасение Костомарова от смерти.

Сам спортсмен рассказал, что первые признаки болезни появились под Новый год, а обострение произошло к концу январских праздников. Костомаров с друзьями 8 января сходили в баню и искупались в проруби.

«Я попарился, залез в прорубь, поехал домой на такси. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться», - рассказал фигурист.

Дома недомогание усилилось, возникла боль в боку, Анализы на ковид были отрицательны, но медики настояли, чтобы спортсмен поехал в больницу «на процедуры».

По словам Романа, в больнице он «лёг на постель и всё». Он помнит, что его подсоединили к аппарату ЭКМО, чтобы спасти жизнь.