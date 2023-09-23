Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, сколько стоит приобретенный для него протез.

С января Костомаров перенес несколько ампутаций после госпитализации. В начале июля 46 летний фигурист сообщил о выписке из больницы, а в его соцсетях начали появляться видеозаписи с процессом адаптации.

— Сколько стоит такая рука?

— 2 миллиона. Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика.

Пока только учимся. Даже еще не использую постоянно. Нужно как ботинки разносить, — сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Во время демонстрации руки Костомаров настроил протез так, чтобы показать средний палец: «Это тебе, болезнь», — заявил спортсмен.