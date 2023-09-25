Костомаров может принять участие в новом шоу Навки

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что не исключает появления в новом шоу своего экс-партнера по спортивной карьере Романа Костомарова, продолжающего восстановление после перенесенной ампутации.

По ее словам, на данный момент конкретных сроков возвращения 46-летнего фигуриста нет.

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я его всегда жду. Но еще нет предварительных сроков, когда это может случиться», — заявила Навка.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.