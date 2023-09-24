Тарасова заявила о необходимости наказать украинцев за отказ поздравлять соперников

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о ситуации с отказом украинцев поздравлять победивших грузинских фигуристов, а также заявила о необходимости дисквалификации украинских спортсменов за нарушение правил поведения.

« Да чёрт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решён» , — сказала Тарасова в интервью « РИА Новости».

На этапе юниорского Гран-При в Будапеште украинская пара Серова и Хобт, занявшие второе место, находились на пьедестале в момент, когда Метёлкина и Берулава подходили на церемонию награждения. На приветствие со стороны грузинского дуэта украинцы никак не отреагировали и отказались поздравлять спортсменов.