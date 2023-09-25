Фигуристка Щербакова высказалась о профессии тренера

«Я закончила только первый курс тренерского факультета, еще рано об этом говорить. Даже не представляла до этого, сколько всего нужно знать для того, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, то это не значит, что ты чему-то сможешь научить других. Особенно это касается спорта высших достижений. Эта работа очень ответственная и потенциально интересная, но сегодня я не могу ответить, чем буду заниматься потом», — заявила Щербакова.