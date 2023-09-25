Фигуристка Гулякова рассказала о предложении из США

Российская фигуристка Анастасия Гулякова в интервью «Матч ТВ» рассказала, что у нее было предложение от американского ледового шоу.

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Гулякова тренируется под руководством Алексея Мишина.

— В этом году меня звали в Holiday on Ice (компания из США, производящая большие ледовые шоу, — прим. «Матч ТВ») в качестве солистки. Я понимала, что если уеду на восемь месяцев, пролетаю мимо учебы. За предложенным ими контрактом последовал бы еще один, и родители говорили: «Насть, ты же понимаешь, что уже не вернешься?» Образование ушло бы в одно место.

— Зато жила бы за границей с серьезным финансовым контрактом.

— Да, и сейчас у них тур по Европе на восемь месяцев. Немножко жалела, но с этим ничего не сделаешь, нужно прислушиваться к мнению родителей, — сказала Гулякова в интервью «Матч ТВ».