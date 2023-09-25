В ISU оценили отказ украинских фигуристов от рукопожатий

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил отказ украинских фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты от рукопожатий с грузинской парой Анастасией Метелкиной и Лукой Берулавой на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Лакерник назвал поведение спортсменов некрасивым, посчитав, что нельзя привносить в спорт элементы политики.

«Сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдем?» — задался вопросом член ISU.

Метелкина и Берулава стали победителями турнира в Будапеште 24 сентября. Во время церемонии награждения фигуристы подъехали к Серовой и Хобту для взаимных поздравлений, однако те отказались пожимать им руки.