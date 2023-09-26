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Спортивный юрист Анцелиович считает, что Валиевой грозит выговор или дисквалификация

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) будет выбирать среди двух видов наказания для российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге. Об этом она заявила kp.ru.

Спортивный юрист назвал варианты наказания для Валиевой по делу о допинге
© РИА Новости

«РУСАДА считает, что вина спортсменки минимальна — попросили минимально возможную санкцию в виде предупреждения. Хотя, сама спортсменка считает, что ее вина полностью отсутствует. Тогда мы говорим о нулевой санкции. У нашей стороны явно есть консенсус по источнику попадания и крайне низкой вины спортсменки. ISU заняли среднюю позицию — запрашивают два года. А WADA требует стандартную санкцию — четыре года дисквалификации», — сказала Анцелиович.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

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