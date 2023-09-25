Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оправдала украинских фигуристов Виолетту Серову и Ивана Хобту за отказ пожимать руки грузинской паре Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина заявила, что украинские спортсмены продемонстрировали неуважительное отношение, однако в правилах нет обязательных рукопожатий фигуристов.

«В фехтовании это написано в правилах, у нас такого нет», — объяснила она.

Ранее поведение украинских фигуристов оценил почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник. Он отметил, что нельзя привносить в спорт элементы политики.

Метелкина и Берулава стали победителями турнира в Будапеште. Во время церемонии награждения фигуристы подъехали к занявшим второе место Серовой и Хобту для взаимных поздравлений, однако те отказались пожимать им руки.