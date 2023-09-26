Врач высказался о болезни Костомарова, которая привела к ампутации

«Прорубь для человека, который не занимается закаливанием на регулярной основе, очень опасна. На примере Романа Костомарова можно увидеть, что реакция организма у всех индивидуальная на такие перепады температуры. Роман Костомаров позволил развиться внутри себя вирусам, которые очень агрессивно начали захватывать организм. Кто-то купается в проруби каждый год и ему ничего, а кто-то получает такие осложнения. Роману очень не повезло», — сказал Авербах.