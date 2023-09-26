В WADA рассказали, какого исхода ждут в деле Валиевой

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд заявил, что в организации рассчитывают на справедливый исход дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает Reuters.

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Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд заявил, что в организации рассчитывают на справедливый исход дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает Reuters.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — сказал Фитцджеральд.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира.

В случае дисквалификации и аннулирования результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Олимпийских играх в Пекине и медалей российских соревнований.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира.