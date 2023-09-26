Спортивный врач заявил, что у WADA нет доказательств против Валиевой

Спортивный врач из Франции заявил, что у WADA нет доказательств, подтверждающих эффект найденного в пробе Валиевой препарата
Французский спортивный врач Жан Пьер де Монденар категорично заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никаким образом не доказало влияние запрещенного препарата, обнаруженного в допинг пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, на улучшение спортивных результатов.
Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Однако награждение призеров командного турнира до сих пор не состоялось из за расследования.
— Этот препарат улучшает жизнь пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями, но уж точно не их спортивные результаты. У WADA нет и никогда не было доказательств, подтверждающих, что триметазидин влияет на спортивные результаты.
В прошлом я защищал борца, который провалил антидопинговый тест из за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, на основании которых он был запрещен. Ответа от них я так и не получил. В 1964 году был изобретен этот препарат, а в списке WADA он появился только через 50 лет. До сих пор ни лаборатория, его производившая, ни WADA не провели ни одного исследования, подтверждающего его эффективность в спорте.
Исследований, доказывающих, что триметазидин улучшает спортивные результаты, не проводилось. Таким образом, WADA нарушает свои собственные правила, — приводит слова Монденара Radio Canada Sports.
Представитель WADA в ответ на запрос источника уточнил, что триметазидин был включен в список запрещенных препаратов в 2014 году, поскольку отвечает как минимум двум из трех критериев, необходимых для включения в этот список, а именно: он способен улучшать и/или действительно улучшает спортивные результаты, о чем свидетельствуют «многочисленные научные публикации, находящиеся в открытом доступе». Всемирная организация не уточняет характер и происхождение этих исследований.
Закрытые слушания в CAS по делу Валиевой пройдут 26, 27, 28 сентября, а также 29 сентября (по необходимости).