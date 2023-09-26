Спортивный врач заявил, что у WADA нет доказательств против Валиевой

— Этот препарат улучшает жизнь пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями, но уж точно не их спортивные результаты. У WADA нет и никогда не было доказательств, подтверждающих, что триметазидин влияет на спортивные результаты.



В прошлом я защищал борца, который провалил антидопинговый тест из за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, на основании которых он был запрещен. Ответа от них я так и не получил. В 1964 году был изобретен этот препарат, а в списке WADA он появился только через 50 лет. До сих пор ни лаборатория, его производившая, ни WADA не провели ни одного исследования, подтверждающего его эффективность в спорте.



Исследований, доказывающих, что триметазидин улучшает спортивные результаты, не проводилось. Таким образом, WADA нарушает свои собственные правила, — приводит слова Монденара Radio Canada Sports.