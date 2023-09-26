В WADA объяснили, почему дело фигуристки Валиевой проходит в закрытом режиме

«Что касается проведения этого слушания при закрытых дверях, WADA не возражало ни против того, чтобы оно было публичным, ни против присутствия наблюдателя от сборной США. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда, WADA не может требовать проведения публичных слушаний. Этот запрос может исходить только от «физического лица, являющегося стороной разбирательства», то есть от спортсмена в данном случае», — заявили в организации.