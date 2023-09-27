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Боброва рассказала, что фигурист Ангелопол нашел партнершу

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва заявила, что выступающий в танцах на льду Валерий Ангелопол нашел себе партнершу.

Боброва рассказала, что фигурист Ангелопол нашел партнершу
© РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) 31 августа объявила, что танцевальный дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской прекратил существование по ободному согласию спортсменов. Кагановская заявила, что это было решение партнера, а причиной распада стал контракт, который ей предложил подписать Ангелопол и согласно которому, она должна была взять партнера «на полное материальное обеспечение».

— Валера сказал мне, что остается, что нашел партнершу — но пока сложности с тем, чтобы найти тренера. Начало сезона, сложно брать новую пару. Лидеры распределены по группам, — приводит слова Бобровой «Чемпионат».