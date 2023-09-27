Боброва рассказала, что фигурист Ангелопол нашел партнершу

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) 31 августа объявила, что танцевальный дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской прекратил существование по ободному согласию спортсменов. Кагановская заявила, что это было решение партнера, а причиной распада стал контракт, который ей предложил подписать Ангелопол и согласно которому, она должна была взять партнера «на полное материальное обеспечение».