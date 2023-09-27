Чемпионка ОИ Боброва рассказала о реакции зала на выход Костомарова на лед

«Я очень рада, что он преодолевает себя, показывает свои тренировки. Очень красивая история с выходом на лед. Когда ребята, Оксана с Максом катаются, и потом сзади выходит Рома… Мне рассказывали, что буквально на каждом спектакле вставал зал. Мне кажется, это настолько естественно, что черствый сухарь только б не встал», — сказала Борброва.