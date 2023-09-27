Фигуристка Ахантьева рассказала о варианте смены спортивного гражданства

Российская фигуристка Ксения Ахантьева в интервью «Матч ТВ» заявила, что после распада ее дуэта с Валерием Колесовым ей поступало предложение выступать с иностранцем.

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Ахантьева и Колесов завоевали серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров 2020 года в парном катании, стали вторыми на юниорском чемпионате России в том же году и бронзовыми призерами финала Гран при среди юниоров. В апреле 2022 года тренер Федор Климов сообщил, что пара распалась, Колесов теперь выступает с Ясминой Кадыровой. По словам Ахатьевой, она не катается с лета прошлого года.

— Рассматривали ли вариант смены спортивного гражданства ради иностранного партнера?