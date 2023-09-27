Фигуристка Ахантьева рассказала о варианте смены спортивного гражданства

«Было предложение из другой страны, но я не очень заинтересовалась» — фигуристка Ахантьева о варианте смены спортивного гражданства
Российская фигуристка Ксения Ахантьева в интервью «Матч ТВ» заявила, что после распада ее дуэта с Валерием Колесовым ей поступало предложение выступать с иностранцем.
Ахантьева и Колесов завоевали серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров 2020 года в парном катании, стали вторыми на юниорском чемпионате России в том же году и бронзовыми призерами финала Гран при среди юниоров. В апреле 2022 года тренер Федор Климов сообщил, что пара распалась, Колесов теперь выступает с Ясминой Кадыровой. По словам Ахатьевой, она не катается с лета прошлого года.
— Рассматривали ли вариант смены спортивного гражданства ради иностранного партнера?
— Это была крайность, если совсем не получится найти партнера в России. Было предложение от мальчика из другой страны, но я не очень заинтересовалась. Плюс из за политической ситуации ему явно не разрешили бы присоединиться к нашей команде в Сочи, — сказала Ахантьева «Матч ТВ».