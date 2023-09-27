Глава ОКР заявил, что Костомаров будет примером для военных

Глава ОКР Поздняков: Костомаров будет примером для раненых на СВО ребят
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что фигурист Роман Костомаров является примером человеческого мужества. Его слова передает ТАСС.
«Он является примером спортивного и человеческого мужества. Роман будет примером и для наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Он олимпийский чемпион с несгибаемым характером», — сказал Поздняков.
22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.
В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.