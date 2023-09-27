В РУСАДА рассказали о ходе слушаний в CAS по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой

«На данный момент комментировать мы не можем ничего. Но я скажу, что вчера был первый день слушаний, от нас присутствует адвокат. Другой информации дать не сможем. Точные сроки решения сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда мы сможем об этом говорить», — приводит слова Логиновой «Матч ТВ».