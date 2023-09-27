Тарасова выступила против подписания деклараций о нейтральном статусе

«Если документ будет означать отречение от своей страны, то, думаю, никто и никогда его не подпишет. Здесь живут и работают преданные стране люди. С трудом себе представляю, что кто-то может поехать на Олимпийские игры на таких условиях.

Я всегда за участие, но если не ставятся никакие другие условия. А если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями! Без флага и гимна мы уже участвовали, но подписывать какие-то документы, в которых ты не должен ассоциироваться со своей страной и даже олимпийским комитетом — неприемлемо!» – сказала Тарасова.