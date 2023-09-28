Министр спорта Татарстана рассказал о ситуации с открытием школы Загитовой

"Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути, - сказал Леонов. - Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано".