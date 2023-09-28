Врач Шветский прокомментировал положительную допинг-пробу Валиевой

Врач Шветский заявил, что версия со «стаканом дедушки» в деле Валиевой основана на фактах.

«Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах», – сказал Филипп Шветский, который был врачом сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

В допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на Олимпиаде в Пекине прошел командный турнир.

РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. 15 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».

28 июля этого года Шветский рассказывал в интервью, как появилась эта версия: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное».