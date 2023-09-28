В деле Валиевой выявлено процессуальное нарушение

Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по допинг-делу фигуристки. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин, о чем стало известно только 7 февраля во время Олимпиады в Пекине.