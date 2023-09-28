В деле Валиевой выявлено процессуальное нарушение

Камилу Валиеву проинформировали о положительной допинг-пробе с процессуальным нарушением («Р-Спорт»)
Информирование Валиевой о допинг-пробе прошло с процессуальным нарушением.
Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по допинг-делу фигуристки. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин, о чем стало известно только 7 февраля во время Олимпиады в Пекине.
«Камила Валиева не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) уведомления о положительной допинг-пробе.
Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе.
Это процессуальное нарушение», – заявил источник.
Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России («Р-Спорт»)
Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением»
Владимир Юрзинов: «Овечкин заслуживает уважения за то, что всегда хорошо говорит о стране. Для меня, как человека, начавшего работать в сборной СССР в 1974-м, это очень важно»