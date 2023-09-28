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Туктамышева допустила, что станет функционером по окончании карьеры

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах после окончания карьеры.

Туктамышева рассказала, чем займется по окончании карьеры
© РИА Новости

«Определилась ли я с будущим по окончании карьеры? Пока нет. После завершения карьеры и подумаю. Могу ли стать функционером? Все может быть. Всегда буду рада кому-то помочь», – приводят слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».

26-летняя Туктамышева проведет 17-й сезон на профессиональном уровне. За свою карьеру фигуристка выиграла чемпионат мира, первенство Европы и чемпионат России. Также она победила в финале Гран-при и на командном чемпионате мира.

При этом Туктамышева ни разу не выступила на Олимпийских играх.