Туктамышева рассказала, чем займется по окончании карьеры

Туктамышева допустила, что станет функционером по окончании карьеры
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах после окончания карьеры.
«Определилась ли я с будущим по окончании карьеры? Пока нет. После завершения карьеры и подумаю. Могу ли стать функционером? Все может быть. Всегда буду рада кому-то помочь», – приводят слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».
26-летняя Туктамышева проведет 17-й сезон на профессиональном уровне. За свою карьеру фигуристка выиграла чемпионат мира, первенство Европы и чемпионат России. Также она победила в финале Гран-при и на командном чемпионате мира.
При этом Туктамышева ни разу не выступила на Олимпийских играх.