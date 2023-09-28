Тарасова сравнила Загитову с Месси

«Для русского человека Алина Загитова — это более великая спортсменка, чем Месси. Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом», — сказала Тарасова.

Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.