Слушания в CAS по делу Валиевой отложены и возобновятся 9–10 ноября

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой отложены и возобновятся 9–10 ноября, сообщается в релизе суда.

В четверг в Лозанне прошел третий день закрытых слушаний по апелляциям Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу спортсменки. В конце дня было принято решение отложить слушания.

Видео дня

— В ходе слушаний, состоявшихся на этой неделе в штаб квартире CAS в Лозанне (Швейцария), коллегия арбитров, рассматривающих данное дело, заслушала стороны (РУСАДА, ISU, WADA и г жу Валиеву), их экспертов и свидетелей. После представления сторонами доказательств комиссия распорядилась представить дополнительную документацию и, чтобы дать сторонам возможность рассмотреть ее, предоставила еще два дня на рассмотрение апелляции.



Таким образом, слушания возобновятся 9 и 10 ноября в Лозанне, когда будет завершена процедура представления доказательств, и группа заслушает заключительные представления сторон. Затем группа проведет обсуждение и подготовит арбитражное решение, — говорится в заявлении суда.

CAS рассматривал дело 26, 27 и 28 сентября. Планировалось, что по необходимости стороны соберутся и 29 сентября. 17 летняя Валиева участвовала в слушаниях по видеосвязи.

Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Однако награждение призеров командного турнира до сих пор не состоялось из за расследования.