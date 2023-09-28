В РУСАДА заявили, что не могут комментировать слушания по делу Валиевой до решения CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не может комментировать слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой до официальной публикации решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РУСАДА.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.