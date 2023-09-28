В РУСАДА заявили, что не могут комментировать слушания по делу Валиевой до решения CAS
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не может комментировать слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой до официальной публикации решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РУСАДА.
Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.
"РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS", - сообщила пресс-служба РУСАДА.
17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.