Выяснилась стоимость строительства ледового центра Ильи Авербуха

Стала известна стоимость строительства ледового центра Ильи Авербуха.

Строительство школы зимних видов спорта «Наследие» в Калужской области обойдется в 320 миллионов рублей.

«По концессионному соглашению стоимость создания ледового центра «Наследие» в Балабаново составит 320 миллионов рублей», – говорится в презентации к выступлению министра спорта Калужской области Олега Сердюкова на Российской неделе государственно-частного партнерства.

Из федерального бюджета будет направлено почти 170 миллионов рублей, из регионального – еще около 80 миллионов.

По словам Авербуха, который станет генеральным директором школы «Наследие», по проекту построят два льда – открытый и закрытый, обе площадки сделают из искусственного льда и подключат к единой холодильной установке.