Трусова объяснила, почему поддержала в соцсетях Хавронину и Нарижного

«Я в танцах не очень разбираюсь, честно. Но есть у меня любимые, конечно же, это Саша с Ваней (Александра Степанова/Иван Букин. – Примечание «Чемпионата»). Я их очень люблю, они классно катаются, красиво, чувственно. Я считаю, что они большие молодцы. Думаю, что это достаточно тяжело. Очень рада за Сашу, что она родила и вернулась очень быстро. Это очень сложно, рада, что у неё получилось. Я, конечно, буду за них болеть, они на первом месте.



Почему поддержала в соцсетях Хавронину и Нарижного? Они были с разными партнёрами и тут встали в пару. Это первый их выход, я решила их поддержать. И они также тренируются у Марии Валерьевны Боровиковой, я у неё в детстве каталась, мы в хороших отношениях. Удачный ли они дуэт? Думаю, что да, но опять же скажу: больше будет видно на соревнованиях. Потому что это всё-таки первый начальный этап.



Кто будет бороться за топ-3 чемпионата России в танцах? Худайбердиева/Базин, Шанаева/Дрозд, Хавронина/Нарижный, думаю. Саша с Ваней – даже не обсуждается. Всё может меняться, ещё очень долго до чемпионата России. Они большие молодцы, что они вышли и выступали», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу OKKO.