Тарасова раскритиковала CAS за перенос слушаний по делу Валиевой

«Это только нам хочется, чтобы эта история поскорее закончилась. Ее и начинать-то не нужно было! А там они рассчитывают, что дело будет длиться вечно. Когда-то оно, может, и закончится, им ведь наплевать, что абсолютно невиновная девочка уже столько времени ждет справедливого решения от злых «теть» и «дядь». Как я могу ждать от них объективного вердикта, когда она такие вещи делают? Но я буду счастлива, если в итоге поступят по справедливости», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».