Глава USADA о переносе слушаний по делу Валиевой: пахнет манипуляциями русских

«Это пахнет просто дальнейшими манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не может продолжаться», — сказал Тайгарт.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.