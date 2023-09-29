В МОК отреагировали на перенос слушания по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) не поменял позицию по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, организация хотела бы получить решение как можно быстрее. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

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«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», — говорится в заявлении организации.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира.