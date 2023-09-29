Американская журналистка предположила, как россиян наградят медалями за ОИ-2022

Американская журналистка предположила, как российских фигуристов наградят медалями за ОИ-2022
Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о вариантах награждения Камилы Валиевой и других российских фигуристов медалями Олимпийских игр 2022 года.
«Скорее всего, в Париже будет очень небольшое число российских спортсменов, которые выступят как независимые атлеты, без флага, без гимна. Невозможно пригласить Валиеву и остальную группу, чтобы они получили там медали. Вероятно, медали россиянам отправят по почте», - сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.
Бреннан добавила, что Россия может организовать собственную церемонию награждения.
26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по делу Валиевой. Фигуристка принимала участие в заседаниях в онлайн-формате.
В четверг стало известно, что заседание перенесено на 9-10 ноября. Отмечалось, что для продолжения процесса необходимо подготовить дополнительные документы.