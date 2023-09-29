Американская журналистка предположила, как россиян наградят медалями за ОИ-2022

«Скорее всего, в Париже будет очень небольшое число российских спортсменов, которые выступят как независимые атлеты, без флага, без гимна. Невозможно пригласить Валиеву и остальную группу, чтобы они получили там медали. Вероятно, медали россиянам отправят по почте», - сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.