Фигуристка Туктамышева выложила фото с отдыха на яхте

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своих социальных сетях поделилась серией фотографий на яхте в розовом купальнике.

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«Мы на яхте провисели весь четверг. Провели выходной в отличной компании! Спасибо за такой выходной», — подписала снимки спортсменка.

Последним турниром для Туктамышевой стал этап Гран-при России в Санкт-Петербурге. Там фигуристка стала третьей.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.