Американский журналист обвинил Тутберидзе во влиянии на судей из-за дочери

«Я всегда верил в способность Этери склонять судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина . Хотел бы напомнить людям, которые назвали меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», — отметил он.

В межсезонье Дэвис, дочь Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина , сменили спортивное гражданство. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию. 30 сентября пара завоевала серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы, допустив падение в произвольном танце.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем, Джонатаном Бейером, он записывает подкаст и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.