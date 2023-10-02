Косторная и Куница анонсировали номер в образе Красной Шапочки и Серого Волка
Фигуристка Алена Косторная опубликовала фото в образе Красной Шапочки.
Спортсменка выступает в парном катании с Георгием Куницей.
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«Всем привет, а мы с Гошей вчера были на съемках к зимним сказкам, хотите посмотреть, в каких образах вы нас увидите?
Первый образ – Красная шапочка. Уже догадались, кто будет волком?
Правильно, Красная Шапочка и Серый Волк, вот наш первый номер для сказок. Есть догадки, что будет вторым?» – написала Косторная в телеграм-канале.
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