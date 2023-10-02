Тутберидзе обратилась к Дэвис и Смолкину

Тутберидзе – Дэвис и Смолкину: «Stay strong. Proud of you. Love you»
Этери Тутберидзе обратилась к фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.
30 сентября танцевальный дуэт, представляющий сборную Грузии, занял второе место на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
«Оставайтесь сильными. Горжусь вами. Люблю вас», – написала Тутберидзе в сторис на английском языке, отметив аккаунты Дэвис и Смолкина.
Дэвис – дочь Тутберидзе.
Sports.ru: главные новости
Плешков, Гернат и Барбер – лучшие игроки недели в КХЛ
УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами – Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов. Будет повышение в классе, заявка до 34 игроков, введут не раньше 2027-го
Тутберидзе – Дэвис и Смолкину: «Stay strong. Proud of you. Love you»