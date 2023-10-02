Президент ПКР рассказал о доступных для Костомарова видах спорта

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о доступных для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова видах спорта. Его слова передает РИА Новости.

Рожков предположил, что Костомарову подойдут плавание и легкая атлетика.

«Роман — сам академик, суперспортсмен, ничего нового мы ему не посоветуем. Человек преодолел тяжелые обстоятельства, он пример для многих наших спортсменов», — добавил он.

29 сентября Костомаров показал, как занимается плаванием в бассейне с протезами на ногах. Он отметил, что может плавать «дельфином». Также фигурист регулярно публикует видео с тренировок в спортивном зале.