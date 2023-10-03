Авербух раскрыл подробности о состоянии Ягудина

"Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой. В Екатеринбурге представление пройдет без Леши, его заменит Марк Кондратюк. Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное", - сказал Авербух.