Гуменнику присвоили звание мастера спорта международного класса

Фигуристу Петру Гуменнику из Санкт-Петербурга присвоено звание мастера спорта международного класса. Соответствующий приказ министра спорта РФ Олега Матыцина опубликован на официальном сайте ведомства.

Также звание мастера спорта международного класса получили еще 13 спортсменов.

16 сентября на предсезонных контрольных прокатах сборной России Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по не зависящим от него обстоятельствам он был вынужден отказаться от новой постановки на композицию Sonne немецкой группы Rammstein.

Подробности на следующий день сообщила его тренер Вероника Дайнеко - на программу Гуменника поступила жалоба от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы. Тренер, передавая содержание жалобы, написала, что "Rammstein - это непатриотично".

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство не вмешивалось в этот вопрос. Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подчеркнул, что организация не запрещала Гуменнику исполнять новую программу. Вместе с тем Дайнеко отметила, что федерация рекомендовала не выступать под музыку немецкой группы. Будущее программы остается неизвестным.