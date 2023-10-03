«Портят девочке жизнь». Тарасова высказалась о деле Валиевой

«Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь.



Я не понимаю, что они хотят. Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас.



Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда», – цитирует Тарасову пресс-служба Первого канала.