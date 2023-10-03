«Все нервы истрепали»: Тарасова о допинговом скандале с Валиевой

Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь. <...> Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда, — сказала мастер спорта международного класса.