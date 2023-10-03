«Все нервы истрепали»: Тарасова о допинговом скандале с Валиевой
Международные организации портят жизнь фигуристке Камиле Валиевой, поскольку скандал, связанный с употреблением допинга, раздут, и «дела там никакого нет», заявила российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В эфире «Подкаст.лаб» на Первом канале тренер назвала Валиеву «фигурным гением». По ее словам, тому, что спортсменка умеет, научить нельзя. Тарасова подчеркнула, что инициаторы допингового дела хотят, чтобы такие спортсмены рождались не в России, а в их странах.
Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь. <...> Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда, — сказала мастер спорта международного класса.
Она напомнила, что сейчас не комментирует спортивные состязания и раздумывает над тем, чем заниматься дальше, поскольку «дома делать нечего». При этом Тарасова указала, что не может жить без тренировок и помогает с этим тренеру Елене Водорезовой.
Конечно, не могу жить без тренировок, хожу все время к Лене Водорезовой, смотрю занятия, помогаю ей с детьми. Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать, — отметила Тарасова.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Агентство предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления, если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их.