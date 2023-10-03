Самоделкина подтвердила переход к Евгению Плющенко

Перед сезоном-2022/2023 Самоделкина, славившаяся элементами ультра-си, перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Однако из-за пубертатного периода высоких результатов не показала, так как прыжки у неё не получались. В августе стало известно, что Софья стала гражданкой Казахстана, а в конце сентября появилась новость о переходе Самоделкиной к Плющенко. Эту информацию сразу подтвердила Соколовская, уточнив, что с тренировочным процессом переход не связан.