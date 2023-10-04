Косторная рассказала о работе в академии Евгения Плющенко

«Я не ставлю программы, мне дали работать с юниорами. Я подошла, спросила: «Может быть, нужна помощь с постановкой?» Мне сказали: «Нет, давай мы дадим тебе юниоров». Я испугалась немного, сама ведь не так давно была юниоркой, и дети не будут воспринимать меня как тренера, а, скорее, что-то между наставником и подругой. Мы с ними на равных общаемся.



Я немного боялась этой ответственности, но вышла, приезжаю на три-четыре часа, когда позволяет время. В целом получается, я довольна. У меня идёт отработка – как отыграть на судей, как показать эмоцию, как лицом это показать, где рукой провести – маленькие нюансы.



Это очень тяжело – и тренироваться, и работать одновременно. Но другого варианта нет. Если хочешь жить – в квартире, а не на вокзале – умей вертеться. Других вариантов нет», — сказала Косторная в эфире.