Фигуристка Фролова рассказала о травме

Фигуристка Фролова рассказала, что получила травму, порезавшись лезвием конька
Фигуристка Анна Фролова рассказала, что на прошлой неделе получила серьезную травму пальца, порезавшись лезвием конька.
В среду Фролова выступила на соревновательном льду под руководством Евгения Рукавицына. Она исполнила короткую программу на Мемориале им. Панина Коломенкина и набрала 71,90 балла. Она занимает первое место.
— Я испытываю огромную радость от самого факта, что выступаю, что начала соревноваться, что есть зрители. Матвей Ветлугин пришел поддержать — специально ради меня сегодня приехал в академию. Также смотрели Артур Даниелян и Миша Полянский из нашей группы. Такая поддержка всегда помогает.
В субботу я получила травму. Когда я поднимала конек во время дорожки шагов, лезвие соскочило и порезало мне палец. В итоге всё до мяса, было много крови. Я обмотала палец, теперь всё в порядке, особо не болит.
— Что успели сделать после переезда в Петербург?
— Научилась готовить. Я теперь живу одна, а есть надо правильную сбалансированную пищу — не полуфабрикаты. Раньше мне с готовкой помогала семья, а теперь приходится самой всё делать. Ну ничего, я освоилась, держу себя в форме, — передает слова Фроловой корреспондент «Матч ТВ».
Фролова — серебряный призер этапа Кубка России. Несколько лет она занималась под руководством Сергея Давыдова. В межсезонье спортсменка перешла в группу Рукавицына.