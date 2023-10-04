Фигуристка Фролова рассказала о травме

— Я испытываю огромную радость от самого факта, что выступаю, что начала соревноваться, что есть зрители. Матвей Ветлугин пришел поддержать — специально ради меня сегодня приехал в академию. Также смотрели Артур Даниелян и Миша Полянский из нашей группы. Такая поддержка всегда помогает.



В субботу я получила травму. Когда я поднимала конек во время дорожки шагов, лезвие соскочило и порезало мне палец. В итоге всё до мяса, было много крови. Я обмотала палец, теперь всё в порядке, особо не болит.