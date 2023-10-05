Даниелян — о выступлениях утром: "Спасибо, что я в третьей разминке, а то не проснулся бы"

Тяжело ли выступать утром? Спасибо, что я в третьей разминке, а то, думаю, я бы вообще не появился, потому что не проснулся бы. Но это необычно", — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.