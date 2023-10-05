Лутфуллин впервые набрал более 100 баллов за короткую программу

Глеб Лутфуллин: «100 баллов получил впервые. Если так будет на чемпионате России, то можно и за медаль будет побороться»
Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о возможной борьбе за медали на ЧР.
Сегодня Лутфуллин занял третье место в короткой программе (100,39 балла) на Мемориале Панина Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«100 баллов получил впервые. Здорово, что так получилось. Галочка такая, что получил 100 баллов. Косяки на дорожке были и вращениях, но это стабильно.
Если такие баллы будут на чемпионате России (который пройдет в декабре в Челябинске – Sports.ru), то можно и за медаль будет побороться.
Цель на сезон – кататься чисто. Я прохожу уровни. Первая ступенька – Гран при, потом второй этап и чемпионат России», – сказал фигурист.
В прошлом сезоне Лутфуллин занял на чемпионате России восьмое место.
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