Татьяна Тарасова пожелала Ягудину скорейшего выздоровления после операции
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» пожелала своему бывшему ученику Алексею Ягудину скорейшего восстановления после перенесенной операции.
В четверг 43 летний Ягудин опубликовал фотографию после перенесенной операции на левом колене и сообщил, что его ждет операция и на втором колене. Хореограф Илья Авербух сообщил «Матч ТВ», что Ягудин полностью восстановится после операции к декабрю.
— Молодец, желаю ему скорейшего восстановления, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Тарасова привела Ягудина к золоту Олимпиады 2002 в Солт Лейк Сити и трем победам на чемпионатах мира. В настоящее время спортсмен принимает участие в ледовых шоу Ильи Авербуха.