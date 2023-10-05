Тарасова пожелала Ягудину скорейшего выздоровления после операции

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» пожелала своему бывшему ученику Алексею Ягудину скорейшего восстановления после перенесенной операции.

В четверг 43 летний Ягудин опубликовал фотографию после перенесенной операции на левом колене и сообщил, что его ждет операция и на втором колене. Хореограф Илья Авербух сообщил «Матч ТВ», что Ягудин полностью восстановится после операции к декабрю.

— Молодец, желаю ему скорейшего восстановления, — сказала Тарасова «Матч ТВ».