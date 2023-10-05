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Фигурист Даниелян признался, что усложнение короткой программы дается ему нелегко

Вице-чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Артур Даниелян пытается технически усложнить короткую программу, но это дается ему нелегко. Об этом он рассказал журналистам.

Даниелян признался, что усложнение короткой программы дается ему нелегко
© РИА Новости

После выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге он идет 12-м, набрав 72,24 балла.

"Безусловно, начало сезона. Есть некоторые трудности, которые так или иначе повлияли на подготовку. Ну и в целом я иду на усложнение, и, естественно, это нелегко дается. Пока не получается настолько держать себя сконцентрированным, чтобы все остальное сделать нормально", - сказал Даниелян.

В произвольной программе фигурист планирует исполнить все запланированные элементы и набор прыжков, несмотря на предложения внести изменения. Спортсмен не раскрыл планы на этот сезон, отметив, что сориентируется после текущего турнира.

Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" завершатся 6 октября.