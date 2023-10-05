Даниелян признался, что усложнение короткой программы дается ему нелегко

"Безусловно, начало сезона. Есть некоторые трудности, которые так или иначе повлияли на подготовку. Ну и в целом я иду на усложнение, и, естественно, это нелегко дается. Пока не получается настолько держать себя сконцентрированным, чтобы все остальное сделать нормально", - сказал Даниелян.