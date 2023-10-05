Фигуристка Трусова купила премиальный автомобиль

«Я сегодня наконец то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!» — заявила спортсменка.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.