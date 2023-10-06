Фигурист Савосин опроверг слухи, что планировал выступать за Казахстан

Фигурист Роман Савосин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что он не планировал переходить под флаг Казахстана, хотя такая возможность была. В сентябре 2022 года появились слухи о переходе Савосина под флаг Казахстана. Роман является призером этапов Кубка России.

— Меня пригласили на мастер класс в Казахстан. Там поработал немного, решил остаться, полгода там пробыл и приехал обратно. С апреля начал готовиться к соревнованиям.

— Где именно работали?

— С учениками «Академии Дениса Тена», была своя группа. Помогал готовиться Диасу Жиренбаеву, который представляет Казахстан, он выступал на юниорском чемпионате мира, на чемпионате четырех континентов. Работал с ребятами помладше.

— Что за слух был с переходом? Действительно рассматривали вариант?

— Я на самом деле был удивлен тем, что эта новость вообще появилась, насколько слухи разошлись, что у меня есть какая то связь с Казахстаном. Люди стали предполагать, что я собираюсь переходить.